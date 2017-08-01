В Шереметьево таможенники обнаружили неучтенные ювелирные украшения на 12 млн рублей. Они были найдены у пассажирки, которая прилетела из Дубая.

На вопрос о том, есть ли у нее товары, подлежащие обязательному таможенному декларированию, женщина дала отрицательный ответ. Позже во время досмотра ее багажа было найдено 11 комплектов ювелирных изделий со вставками из бриллиантов. Это кольца, серьги, браслеты, подвески и три пары наручных часов, произведенных в Швейцарии, сообщает портал «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу Шереметьевской таможни.

По словам хозяйки украшений, все драгоценности стоят около 5 млн рублей. Она везла их для себя, а о необходимости декларирования даже не догадывалась. Между тем эксперты оценили украшения в 2,5 раза дороже.

Портал отмечает, что, если бы груз был учтен согласно всем требованиям, ее владелице пришлось бы заплатить более 3,5 млн рублей таможенных платежей. Теперь ей грозит уголовное дело.