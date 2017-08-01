Беспризорные лошади ищут пропитание в мусорных баках и возле магазинов в Комсомольске-на-Амуре. Жители поселка Таежный замечали животных возле подъездов. Многие считают, что они голодают, страдают от жажды и нуждаются в помощи ветеринарных врачей.

Местные жители наблюдают лошадей в своих дворах уже несколько лет. Часть горожан даже подкармливала несчастных животных, страдающих от болезней и голода. Как сообщает «Хабаровский край сегодня», лошади принадлежат конно-спортивному клубу из поселка Огнеупорный, хозяева которого не могут содержать их и выгоняют на вольный выпас.

При этом истощенные животные продолжают приносить прибыль хозяевам, которые используют их для катания детей в местах отдыха местных жителей. Активисты поселка Таежный неоднократно обращались в полицию, Россельхознадзор и другие органы власти, чтобы пресечь издевательство над лошадьми, но ситуация остается прежней. Убрать табун с улиц города могут только сами хозяева, а тем временем животные представляют опасность для горожан. Они могут переносить заболевания, лягнуть детей или повредить чужое имущество.