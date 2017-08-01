Национальная судебная палата Испании сообщила о том, что по решению суда российский программист Станислав Лисов будет экстрадирован в США.

«Суд принял решение удовлетворить требование об экстрадиции российского гражданина Станислава Витальевича Лисова в Соединенные Штаты», — заявили в испанском ведомстве.

Напомним, 13 января 2017 года Лисова задержали в аэропорту испанской Барселоны по запросу ФБР и Интерпола. США подозревают россиянина в разработке и использовании вируса NeverQuest, который дает доступ к компьютерам других лиц и финансовых учреждений с целью хищения учетных банковских данных.

Расследование по делу Станислава Лисова, согласно утверждению испанских правоохранителей, ведется с 2014 года. Программисту в США грозит до 35 лет тюремного заключения.