Президент США Дональд Трамп подпишет «на текущей неделе документ о санкциях в отношении РФ». Об этом заявил вице-президент США Майкл Пенс на пресс-конференции в Тбилиси во вторник, добавив, что решение очень скоро примет законодательный вид.

По словам Пенса, Соединенные Штаты выступают за отмену санкций против РФ, что может стать возможно в том случае, если Россия откажется от «деструктивных действий».

По утверждению американского вице-президента, США хотят диалога и хороших отношений с РФ.

«Я и президент Дональд Трамп уверены в том, что возможны более хорошие отношения США с РФ, думаем, что в будущем это вполне возможно», — цитирует Пенса ТАСС.

Новый законопроект предусматривает введение санкций в отношении некоторых отраслей экономики России. США будут выступать против газопровода «Северный поток-2», напоминает «Ридус». В документе говорится, что он «оказывает вредное воздействие на энергетическую безопасность ЕС, развитие газового рынка в Центральной и Восточной Европе и реформы Украины в сфере энергетики».

Напомним, ранее в СМИ появилось сообщение о том, что Дональд Трамп подписал закон о введении новых санкций против России, однако это оказалось неточным переводом слов вице-президента США Майкла Пенса на пресс-конференции в Тбилиси.