Экс-начальник смены дежурной части УМВД по Великому Новгороду обвиняется во взяточничестве в мелком размере. По версии следствия, полицейский с сентября 2016 года по февраль 2017 года предоставлял информацию ООО «Новгородский похоронный дом» о фактах смерти горожан. Благодаря этим данным ритуальное агенство предлагало родственникам усопших свои услуги раньше конкурентов.

Как отмечает «Новгород.ру», в деле 26 таких эпизодов. Передаваемая информация предназначалась только для служебного пользования. По каждому эпизоду обвиняемый получал взятки в размере от 500 до 3 тыс. рублей.

Мужчина признался в содеянном. Расследование уголовного дела завершено, вскоре бывший полицейский предстанет перед судом.