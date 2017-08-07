«Окно в Европу» открылось в 25-й раз
В Выборге открылся 25-й фестиваль российского кино «Окно в Европу». В течение недели в старинном городе на границе с Финляндией будут демонстрироваться новейшие отечественные фильмы во всех жанрах: игровое, документальное, анимационное кино и даже короткометражные видео из интернета.
В юбилейном году основной игровой конкурс включает 11 картин. В их числе и фильм открытия фестиваля: «То, что во мне» Игоря (Гарика) Сукачёва. Документально-художественный проект с Сукачёвым в главной роли посвящен Алтайскому краю: рокер со съемочной группой проехал на мотоцикле по Чуйскому тракту до монгольской границы и погрузился в культуру, традиции, верования коренных жителей региона.
— Каждый год мы пытаемся отслеживать завтрашний день нашего кино, — рассказал «Известиям» генеральный директор фестиваля, продюсер Геворг Нерсисян. — Мы уже открыли много новых имен и продолжаем открывать. Фестиваль — это своего рода лаборатория, демонстрирующая тенденции, показывающая, куда мы развиваемся. Мы не видим упадка отечественного кино, наоборот — подъем по части разнообразия жанров. И наши программы это продемонстрируют.
С роуд-муви Сукачёва будет соседствовать романтическая комедия Петра Тодоровского «Лавстори» и фильм ужасов «Цензор» Константина Шелепова. В отличие от других фестивалей, «Окно в Европу» никогда не сторонилось сугубо жанрового кино — в частности, несколько лет назад одним из триумфаторов смотра стал «Шопинг-тур» Михаила Брашинского, а в прошлом году в центре внимания оказался «Дизлайк» Павла Руминова. Как будто вслед за Руминовым, исследовавшим психологию видеоблогеров, дебютант Шелепов посвятил свою работу модной теме виртуальной реальности — действие разворачивается в игровом клубе, где посетители могут погрузиться в мир VR.
Еще одна дебютная работа в основном конкурсе уже успела снискать награды на фестивалях. «Хармс» — байопик про поэта-новатора — ранее был успешно представлен на фестивале в Шанхае. Можно не сомневаться, что проект ученика Алексея Германа – старшего Ивана Болотникова, снятый на крупной студии Proline Film, после фестивальных путешествий доедет и до российских кинотеатров.
«Окно в Европу» традиционно открыто для режиссеров-новичков. Причем не только для профессионалов и представителей киноиндустрии, но даже для безвестных пользователей интернета, выкладывающих свои эксперименты на YouTube. Их работы представлены в программе «Окно в интернет». А победителей в ней выберут с помощью онлайн-голосования.
Еще одна конкурсная программа — «Копродукция». В ее рамках соревнуются фильмы (как игровые, так и документальные) совместного производства двух или более стран, одна из которых — обязательно Россия. Громких имен в списке «Копродукции» в этом году нет, однако географический охват впечатляет: в списке — проекты из Бразилии, Индии, Испании и других регионов, сделанные отечественными режиссерами или продюсерами.
Вне конкурса жители и гости Выборга увидят отечественные фестивальные хиты этого года: победившую на «Кинотавре» «Аритмию» Бориса Хлебникова, фильм — обладатель приза зрительских симпатий ММКФ «Карп отмороженный» Владимира Котта, картины-триумфаторы региональных фестивалей — «Нашла коса на камень» Ани Крайс и «Турецкое седло» Юсупа Разыкова. Будут показаны и нашумевшие работы учеников Александра Сокурова — «Теснота» Кантемира Балагова и «Софичка» Киры Коваленко.
Приедет в Выборг и сам Александр Николаевич Сокуров. Народный артист проведет творческую встречу и представит короткометражные игровые фильмы, снятые при содействии его фонда «Пример интонации». Также на фестивале ожидаются Карен Шахназаров (его «Анна Каренина» включена во внеконкурсную программу «Выборгская премьера»), Вадим Абдрашитов, Светлана Светличная, Алена Бабенко и другие звезды отечественного кинематографа.