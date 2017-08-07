В Выборге открылся 25-й фестиваль российского кино «Окно в Европу». В течение недели в старинном городе на границе с Финляндией будут демонстрироваться новейшие отечественные фильмы во всех жанрах: игровое, документальное, анимационное кино и даже короткометражные видео из интернета.

В юбилейном году основной игровой конкурс включает 11 картин. В их числе и фильм открытия фестиваля: «То, что во мне» Игоря (Гарика) Сукачёва. Документально-художественный проект с Сукачёвым в главной роли посвящен Алтайскому краю: рокер со съемочной группой проехал на мотоцикле по Чуйскому тракту до монгольской границы и погрузился в культуру, традиции, верования коренных жителей региона.

— Каждый год мы пытаемся отслеживать завтрашний день нашего кино, — рассказал «Известиям» генеральный директор фестиваля, продюсер Геворг Нерсисян. — Мы уже открыли много новых имен и продолжаем открывать. Фестиваль — это своего рода лаборатория, демонстрирующая тенденции, показывающая, куда мы развиваемся. Мы не видим упадка отечественного кино, наоборот — подъем по части разнообразия жанров. И наши программы это продемонстрируют.

С роуд-муви Сукачёва будет соседствовать романтическая комедия Петра Тодоровского «Лавстори» и фильм ужасов «Цензор» Константина Шелепова. В отличие от других фестивалей, «Окно в Европу» никогда не сторонилось сугубо жанрового кино — в частности, несколько лет назад одним из триумфаторов смотра стал «Шопинг-тур» Михаила Брашинского, а в прошлом году в центре внимания оказался «Дизлайк» Павла Руминова. Как будто вслед за Руминовым, исследовавшим психологию видеоблогеров, дебютант Шелепов посвятил свою работу модной теме виртуальной реальности — действие разворачивается в игровом клубе, где посетители могут погрузиться в мир VR.

Еще одна дебютная работа в основном конкурсе уже успела снискать награды на фестивалях. «Хармс» — байопик про поэта-новатора — ранее был успешно представлен на фестивале в Шанхае. Можно не сомневаться, что проект ученика Алексея Германа – старшего Ивана Болотникова, снятый на крупной студии Proline Film, после фестивальных путешествий доедет и до российских кинотеатров.

«Окно в Европу» традиционно открыто для режиссеров-новичков. Причем не только для профессионалов и представителей киноиндустрии, но даже для безвестных пользователей интернета, выкладывающих свои эксперименты на YouTube. Их работы представлены в программе «Окно в интернет». А победителей в ней выберут с помощью онлайн-голосования.

Еще одна конкурсная программа — «Копродукция». В ее рамках соревнуются фильмы (как игровые, так и документальные) совместного производства двух или более стран, одна из которых — обязательно Россия. Громких имен в списке «Копродукции» в этом году нет, однако географический охват впечатляет: в списке — проекты из Бразилии, Индии, Испании и других регионов, сделанные отечественными режиссерами или продюсерами.

Вне конкурса жители и гости Выборга увидят отечественные фестивальные хиты этого года : победившую на «Кинотавре» «Аритмию» Бориса Хлебникова, фильм — обладатель приза зрительских симпатий ММКФ «Карп отмороженный» Владимира Котта, картины-триумфаторы региональных фестивалей — «Нашла коса на камень» Ани Крайс и «Турецкое седло» Юсупа Разыкова. Будут показаны и нашумевшие работы учеников Александра Сокурова — «Теснота» Кантемира Балагова и «Софичка» Киры Коваленко.