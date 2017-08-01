Президент РФ Владимир Путин провел встречу с министром здравоохранения Вероникой Скворцовой. Глава ведомства проинформировала российского лидера о ситуации в сфере здравоохранения, подчеркнув, что особое внимание сегодня уделяется доступности медпомощи для граждан и повышению квалификации кадров.

В начале встречи президент попросил Веронику Скворцову прояснить ситуацию с доступностью медпомощи, напомнив, что сфера деятельности министра - "очень живая", то есть требует постоянной обратной связи с людьми.

Глава ведомства сообщила, что тема своевременного оказания и доступности медпомощи - самая частая среди обращений граждан в министерство. Минздрав занялся этой проблемой "системно" три года назад: была обновлена советская нормативная база по потребностям в различной медицинской инфраструктуре в разных населённых пунктах "с разной численностью населения и с разным расстоянием до ближайшей медорганизации". А также - впервые установлены предельные сроки ожидания медицинской помощи разных видов: неотложной, скорой, специалистов первичного звена, участковых врачей и плановой госпитализации.

- На основе этой информации мы создали геоинформационную интерактивную карту, на которую послойно поместили все 157 тысяч населенных пунктов, всю транспортную инфраструктуру и 74 тысячи медицинских организаций, - сообщила министр. - Эта карта позволяет автоматизировано для каждого населенного пункта просчитывать время, плечо доставки для оказания того или иного вида помощи. Мы видим для каждой точки, соответственно, все имеющиеся медицинские организации с мощностями, с койками, с профилями и так далее. К маю 2016 года мы со всеми губернаторами заключили соглашения и подписали "дорожные карты" по устранению тех недостатков, которые мы выявили.

Однако, несмотря на принятые меры, на начало 2017 года доступ к медпомощи по-прежнему ограничен в 9900 населенных пунктах. Чтобы окончательно решить проблему, Министерство разработало законопроект о строительстве дополнительных фельдшерско-акушерских пунктов и сельских амбулаторий и закупке передвижных мобильных диагностических модулей. Документ уже поддержан в правительстве на уровне вице-премьеров, сообщила Вероника Скворцова.

Еще одна проблема, которую сегодня пытается решить Минздрав, кадровое обеспечение. Ведомство, по словам министра, получает множество обращений о нехватке врачей в первичном звене.

- Сколько процентов не хватает? – уточнил президент.

По словам Вероники Скворцовой, в данный момент в первичном звене недостает 10 700 участковых терапевтов и педиатров и около 24 тысяч врачей-специалистов по 94 медицинским направлениям.

- По нашим прогнозам, нам достаточно будет от двух до трех лет, чтобы полностью этот дефицит нивелировать, - подчеркнула министр. - Во-первых, в этом году впервые по новой программе, по новым стандартам, заканчивают выпускники вузов - терапевты и педиатры, которые идут сразу в практику после серьезного трехэтапного экзамена аккредитации. Благодаря тому, что мы увеличили объём целевой подготовки (это уже более 50%) и повысили её эффективность до 90%, около 11 тысяч ребят, молодых специалистов, в этом году придут на участок терапевтами и педиатрами. С учетом того, что у нас уход пенсионеров в среднем где-то от 5,5 до 10% в разных регионах, два-три года - и мы ситуацию решим.

- С плюсом будете идти все время? – поинтересовался глава государства.

Руководитель Минздрава заверила, что людей будет достаточно - главное, чтобы молодых специалистов хорошо приняли в регионах.