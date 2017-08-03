Не утихает истерия вокруг ракетных испытаний в Северной Корее. Обещание президента США Дональда Трампа быстро решить проблему испытаний ракетного и ядерного оружия Пхеньяном оказалось невыполнимым.

Глава Белого дома для устрашения Ким Чен Ына даже отправлял к берегам Северной Кореи сразу три авианосные группировки во главе с самыми большими плавучими атомными аэродромами мира — кораблями «Карл Винсон», «Рональд Рейган» и «Нимиц». Пентагон посылал к воздушному пространству КНДР стратегические бомбардировщики В-62, известные тем, что они нещадно бомбили Вьетнам, Югославию и Ирак, и истребители F-16. Стратегическая подводная лодка «Мичиган» с межконтинентальными ракетами «Трайдент» на борту, оснащенными ядерными боеголовками, даже заходила в южнокорейский порт Пусан, демонстрируя свою боевую мощь и готовность к удару по несговорчивым северянам.

О готовности применить военную силу против Пхеньяна не раз заявляли американские многозвездные генералы. В том числе и председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джозеф Данфорд. Постоянный представитель США в ООН Никки Хейли утверждала, что «время разговоров по Северной Корее уже прошло, так как угроза, которую представляет северокорейский режим всеобщему миру, очевидна всем». А северокорейский лидер и его военачальники словно смеются над заокеанскими политиками и военными — ракетные испытания не прекращаются. Власти КНДР готовы в любой момент возобновить и ядерные испытания. И всё это вопреки многочисленным резолюциям Совета Безопасности ООН. Несмотря на осуждение их позиции не только Соединенными Штатами и их союзниками по НАТО, но и ближайшими северными соседями — Китаем и Россией. Невзирая на жесточайшие экономические санкции, объявленные ООН.

Почему они себя так ведут?

Ответ Пхеньяна на этот вопрос озвучивался не раз: таким образом Северная Корея защищает свой суверенитет и независимость, укрепляет безопасность своей страны. Казалось бы, парадокс — чем больше ракетных и ядерных испытаний проводит КНДР, тем больше угроз звучит в ее адрес, тем реальнее становится агрессия против Северной Кореи. А Ким Чен Ыну всё нипочем. Он твердо знает, у Саддама Хусейна и у Ирака не было ракет и ядерного оружия — что с ними случилось, хорошо известно. Не было такого оружия у Муаммара Каддафи и Ливии — их судьба тоже оказалась незавидной. Нет таких вооружений у Башара Асада и Сирии — и законное правительство этой страны уже несколько лет ведет борьбу на измождение с многочисленными террористическими армиями, которые поддерживают радикальные арабские режимы и их заокеанские союзники. И если бы не помощь России, Сирийская Арабская Республика и ее лидер повторили бы судьбу Югославии или Ирака. А Пхеньяну угрожают и угрожают, но напасть не решаются. Последствия от агрессии могут оказаться несравнимо более тяжелыми, чем это кому-то кажется.

Ни один специалист не скажет точно, сколько у Пхеньяна ракет и ядерных боеголовок. И боеголовки ли это или просто ядерные взрывные устройства. Но эта непредсказуемость и опасение больших жертв — нет, не среди населения Северной Кореи, его, видимо, никто в расчет не принимает, а среди жителей и военнослужащих Южной Кореи, 25 тыс. американских военнослужащих, размещенных в этой стране, и даже американского военного персонала на базах в Японии — останавливает горячие головы от желания раз и навсегда покончить с непокорным северокорейским режимом. Что если в ответ на агрессию Пхеньян нанесет удар ракетами по Сеулу и американским базам недалеко от него — они в районе досягаемости северокорейских ракет. Пусть они не очень точны, но ущерб — как в огромных разрушениях, так и в человеческих жертвах — могут нанести колоссальный. А США и их союзники, особенно после событий 11 сентября 2001 года, стали очень чувствительны к таким потерям. Вот и истерят в Вашингтоне, в столице Южной Кореи, в Токио, а сделать с Пхеньяном ничего не могут.

Небольшая оговорка. Россия и Китай как ближайшие соседи КНДР и постоянные члены СБ ООН тоже не в восторге от ракетно-ядерных испытаний Пхеньяна. В Москве и Пекине понимают, что создание ядерного оружия Северной Кореей приведет к созданию такого же оружия Южной Кореей, а по примеру Сеула — Токио, затем Египтом, Саудовской Аравией. Ядерное оружие может попасть в руки террористов... Тогда никому мало не покажется. И кроме того, КНДР — ближайший сосед наших стран. Война на ее территории, тем более с применением ядерных взрывных устройств, может нанести серьезный ущерб и нашим пограничным городам.

Но так ли неразрешима проблема ракетных и ядерных испытаний Северной Кореи, как об этом говорят на Западе? Отнюдь нет. Москва и Пекин не раз официально предлагали Вашингтону решить ее дипломатическим путем. За столом переговоров. Даже разработали «дорожную карту», которая исключает применение силы и предлагает комплексное решение проблем Корейского полуострова. Да и Пхеньян гарантировал прекращение вызывающей раздражение у многих государств мира испытательной практики, если Вашингтон согласится с ним на взаимоуважительные и равноправные переговоры, даст письменную гарантию, заключит договор о ненападении и не станет добиваться смены правящего режима. Но США категорически отказываются от таких переговоров и тем более от подобных договоров.

Причина, несмотря на все якобы убедительные отговорки, очевидна. Вашингтону очень выгоден конфликт вокруг ракетных и ядерных программ Пхеньяна.

Он попросту блефует. И знает, зачем. Под прикрытием разговоров об опасностях северокорейских ракет США могут держать в Южной Корее и Японии свои многотысячные воинские контингенты. В том числе и корабли с ядерным оружием на борту. Отправлять к берегам Корейского полуострова, в Японское и Южно-Китайское моря не только авианосные соединения, но и подводные лодки, фрегаты и эсминцы с крылатыми ракетами большой дальности «Томагавк», держать под их прицелом не только города, военные базы и испытательные полигоны Северной Кореи, но и такие же объекты в Китае и России.

Нагнетая страх на правительство Сеула северокорейской ракетной угрозой, можно добиться от нового президента Южной Кореи права на размещение в стране противоракетного комплекса THAAD, который будет контролировать территорию Севера и заодно юг Китая и российское Приморье. И при этом устраивать истерики по поводу очередного испытания северокорейских ракет. Называть их стратегическими и межконтинентальными, хотя на самом деле они не выходят за пределы ракет средней дальности. И при этом сваливать ответственность за нерешенность проблемы таких испытаний на Россию и Китай. Не признаваться же перед всем миром, что сами это сделать не хотят.

Недавно Дональд Трамп после очередного испытания северокорейской ракеты упрекнул Пекин, заявив, что он в нем «разочарован». Потому что Китай «ничего не сделал для нас по Северной Корее», хотя «мог бы легко решить эту проблему». Ответ из Поднебесной не заставил себя ждать. «Мы не вмешиваемся в дела других государств», — поставил на место американского президента китайский высокопоставленный дипломат.

Автор — военный обозреватель

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