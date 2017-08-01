Число отказов в выдаче американских виз гражданам России не увеличилось после сокращения дипмиссии до 455 человек. Пресс-секретарь посольства Мария Олсон заявила «РИА Новости», что подобные сообщения «не имеют ничего общего с реальностью».

«Еще слишком рано предполагать, как сокращение может повлиять на консульские процессы. Но вполне возможно, что это приведет к снижению оперативности консульской деятельности», — сказала пресс-секретарь.

Ранее о росте числа отказов для россиян сообщило издание The New York Times. Газета объясняла это сокращением сотрудников посольства. По словам Олсон, NYT ссылалась при этом на документ о корректировках, принятых в этом году в американских дипмиссиях по всему миру.

Решение о сокращении персонала американского посольства до 445 человек, то есть до числа сотрудников российского посольства в США, принял президент России Владимир Путин в ответ на очередные санкции.

С 1 августа американские дипломаты лишаются также дачи в Серебряном бору и склада на Дорожной улице.