Поставки электроэнергии из России в Китай приостановлены в результате аварии в электросетях на Дальнем Востоке, передают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу энергокомпании «Интер РАО».

«Поставки электроэнергии в Китай временно приостановлены», — заявили в пресс-службе энергокомпании, выразив надежду, что в ближайшее время работа электросетей будет полностью восстановлена.

Ранее во вторник Минэнерго РФ сообщило об отключении пяти высоковольтных линий электропередачи в Хабаровском крае.