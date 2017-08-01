Активисты «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) благоустроили братское захоронение советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны в Невельском районе Псковской области.

В ходе мониторинга состояния мемориалов на территории региона общественники обратили внимание на неудовлетворительное состояние монумента, после чего было принято решение восстановить поврежденный обелиск. «Фронтовикам» удалось укрепить фундамент обелиска захоронения, где покоится около 100 защитников и освободителей Невельского района, сообщил сопредседатель регионального штаба ОНФ Всеволод Козловский.

«Мы поставили армированную сетку, собрали опалубку и зацементировали развалившийся фундамент памятника. После того, как подсохнет цемент, фундамент и сам обелиск будут окрашены», — приводит слова Козловского Псковское агентство информации.

С начала 2017 года активисты ОНФ благоустроили в Псковской области пять братских захоронений времен ВОВ. Восстановительные работы были проведены в рамках региональной акции ОНФ «Мы — память», целью которой является сохранение памяти о подвиге воинов, отдавших свою жизнь за свободу и независимость Отчизны, а также создание карты воинских захоронений бойцов Красной Армии времен ВОВ и их благоустройство на территории Псковской области.