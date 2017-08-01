В Архангельске завершился сезон белых ночей. Раньше обычного, с 1 августа, начнется новый осветительный период. Это связано с пожеланиями жителей города.

Как сообщает News29.ru со ссылкой на директора МУП «Горсвет» Андрея Супалова, с этого года решено переверстать график включений и отключений уличных фонарей.

Отныне это будет зависеть от сведений, которые поступают от системы контроля за уровнем естественной освещенности. Например, если небо затянуто тучами, фонари включатся раньше обычного.

Стоит отметить, что в прошлом году уличные фонари в Архангельске были включены лишь 10 августа.

Сейчас в Архангельске солнце заходит около 21.30, а всходит около 3.30.