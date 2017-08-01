Неизвестный злоумышленник бросил взрывное устройство в квартиру жилого дома в городе Мальмё на юге Швеции, где находилась женщина с тремя маленькими детьми. Прогремел взрыв, однако никто не пострадал, сообщает местная полиция.

Инцидент произошел в ночь на вторник. Взрывное устройство было заброшено с улицы. В квартире были выбиты оконные стекла.

«Неизвестный пока предмет взорвался в квартире на улице Кантатгатан в Мальмё. Никто не пострадал, нанесен лишь материальный ущерб», — цитирует «РИА Новости» сообщение полиции для прессы.

Правоохранительные органы не исключают, что могло взорваться «некое пиротехническое устройство, которое иногда зажигают на футбольных матчах», — заявил представитель местной полиции Матс Аттин.

Этот взрыв является уже четвертым по счету в Мальмё за минувшую неделю. Первый также прогремел в жилом доме, второй — в одном из городских парковочных гаражей. Третий взрыв произошел в автомобиле. Правоохранители выясняют, есть ли связь между этими инцидентами, передает РЕН ТВ.

Полиция ведет розыск подозреваемых.