Объем выданных ипотечных кредитов вырос за первое полугодие на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основным драйвером роста стало снижение ставок до минимальных за всю историю ипотечного кредитования в России, сообщает ТАСС со ссылкой на отчет Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК).

«Всего за первое полугодие 2017 года выдано более 420 тыс. ипотечных кредитов на 765 млрд рублей», — приводит агентство данные организации.

Снижение ставок до рекордного уровня началось в мае, когда в среднем этот показатель опустился до 11,3% (10,9% на первичном рынке и 11,5% — на вторичном).

В июне и июле ведущие банки продолжили эту тенденцию. В результате АИЖК впервые установило однозначную ставку в размере 9,75%.

В июле этого года Банк России сообщил, что россияне в среднем стали тратить выплаты по ипотеке меньшую часть своего дохода — 45%.