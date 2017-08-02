Власти ДНР и ЛНР готовы предоставить гражданство украинскому летчику Александру Акопову, который подвергся травле со стороны националистов за то, что разместил в своем аккаунте в соцсети фотографию главы российского МИДа Сергея Лаврова . Об этом «Известиям» заявили председатель народного совета ДНР Денис Пушилин и заместитель председателя народного совета ЛНР Владислав Дейнего. Более того, руководство Донецкой народной республики пригласило его в Донбасс. Поступок украинского пилота, который вслепую посадил в Стамбуле попавший под сильнейший град самолет, в республиках назвали «героическим».

Донбасс отреагировал на нападки со стороны украинских националистов на Александра Акопова, украинского летчика, который спас жизни более 120 пассажиров авиалайнера. Пилот совершил аварийную посадку из-за сильного града, обрушившегося на самолет на высоте нескольких тысяч метров. Председатель народного совета ДНР Денис Пушилин заявил «Известиям», что политика киевских властей привела к тому, что «жизнь нормальных людей на Украине стала просто-напросто невыносимой».

— Мы без всяких сомнений готовы предоставить Александру Акопову поддержку, гражданство ДНР и всяческое содействие. Я думаю, и Россия не отвернется от него. Профессионалы своего дела нужны везде. Тем более если они вне политики и сосредоточены на выполнении своего дела. Шумиха, которая возникла вокруг пилота Акопова, — еще один показатель националистического характера современной Украины. Летчик, спасший жизни сотни человек, подвергается гонениям и оскорблениям. В этих условиях мы с радостью поддержим его, если это потребуется, — сказал Денис Пушилин.

По его словам, население Донбасса морально на стороне Александра Акопова, однако это еще больше провоцирует критику со стороны киевских радикалов. Денис Пушилин отметил, что ДНР хочет оказать поддержку и помощь земляку, и в республике уже начали поиск оптимальных вариантов.

— Александр Акопов родом из Донецка, он долгое время жил там. Мы также, если возникнет необходимость, готовы всячески его поддержать , — сказал «Известиям» заместитель председателя народного совета ЛНР Владислав Дейнего.

После того как Александра Акопова наградил орденом Мужества президент Украины Петр Порошенко, личность летчика привлекла к себе пристальное внимание общественности и СМИ. А поводом для нападок на него стало содержание личной страницы в Facebook. Летчик разместил там фото главы российского МИДа Сергея Лаврова. После того как это было растиражировано в сети, началась настоящая травля Александра Акопова в украинском сегменте интернета. Националисты обвинили его в том, что он якобы находится «по другую сторону баррикад», и назвали «сепаром». В адрес летчика-героя звучали угрозы и оскорбления. Сам пилот заявил, что выбрал такую аватарку из-за внешнего сходства с министром.

Нападки достигли такого высокого градуса, что на это пришлось реагировать МИД России. На Смоленской площади поблагодарили украинского летчика за профессионализм, который тот проявил во время экстренной посадки самолета. В российском МИДе заявили, что будут рады видеть Александра Акопова в России.

«Александр, то, что вы совершили, — вне политики. Спасибо вам за профессионализм! Если и дальше вас будут критиковать на родине, приезжайте — всегда вам рады», — отметили в российском дипломатическом ведомстве.