Завершена подготовка проектно-сметной документации для реконструкции Ростовского цирка. Об этом сообщил замгубернатора области Игорь Гуськов.

По словам дрессировщика Эдгарда Запашного, организация нуждается в серьезной финансовой помощи. Построенное в 1957 году здание находится в плохом состоянии. Он обратился ко всем структурам и руководителям Ростова-на-Дону с просьбой привести цирк в хороший вид, передает RostovGazeta.

Ростовский государственный цирк является памятником архитектуры. На манеже не раз блистали знаменитые артисты: Дуровы, Запашные, Кио, Филатовы, Волжанские, Корниловы, Буслаевы, Карандаш, Олег Попов, Владимир Довейко, Тамерлан Нугзаров, Юрий Мерденов, Вячеслав Черниевский и др.