В новом терминале калининградского аэропорта Храброво приняли первых пассажиров международных рейсов. Он открылся после масштабной реконструкции, которая проводилась в рамках подготовки к ЧМ-2018.

Возможностью оценить степень готовности воспользовался вице-премьер Виталий Мутко. Он находится в регионе с официальным визитом.

Как отмечает «Клопс.Ru», первый пусковой комплекс аэропорта был запущен в тестовом режиме 22 июля. В областном правительстве рассчитывают, что все рейсы, в том числе и международные, будут окончательно переведены в новый терминал через 2–3 недели.

Терминал планировали открыть еще в мае. Затем сроки открытия несколько раз переносили. Ростехнадзор нашел 12 недостатков, которые необходимо было исправить. В частности, это касалось недочетов в системе охлаждения воздуха.

Второй пусковой комплекс начнут реконструировать в самое ближайшее время. Срок его ввода в эксплуатацию — 30 марта 2018 года.

Напомним, по проекту площадь пассажирского терминала Храброво составляет 40 кв. м. Его максимальная пропускная способность — 1,25 тыс. пассажиров в час.