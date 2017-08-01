Заместитель мэра города Москвы Марат Хуснуллин назвал район Кузьминки Юго-Восточного административного округа города столицей реновации.

Согласно опубликованному на сайте правительства окончательному списку домов, вошедших в программу реновации жилого фонда столицы, подлежат сносу 5144 дома, 284 из которых находятся в Кузьминках.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», программа затронет город крайне неравномерно. Так, в ряде центральных районов — Арбат, Хамовники, Замоскворечье и других — снесут по одному дому, а в Зеленограде — 34 строения.