Сотрудники Мособлсуда вернулись на рабочие места после эвакуации, которая произошла в результате перестрелки во время заседания по делу банды ГТА, сообщили «Известиям» в пресс-службе Мособлсуда.

«Да, инцидент произошел на одном из заседаний по уголовному делу. В результате были эвакуированы сотрудники суда, из них никто не пострадал. В течение 30–40 минут люди находились на улице, сейчас они заняли свои рабочие места», — рассказали в пресс-службе.

В Мособлсуде также отметили, что информация о пострадавших во время стрельбы, а также обстоятельства, в результате которых оружие оказалось на судебном заседании, в настоящее время уточняются.