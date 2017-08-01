Иранские власти обвиняют США в нарушении ядерной сделки. Как сообщают СМИ, Иран обратился с жалобой в Совбез ООН, поскольку, по утверждению иранской комиссии, конгресс США ввел новые санкции против страны.

Комиссия постановила, что Америка нарушила условия ядерной сделки, особенно — статьи 26, 28 и 29. Кроме того, Тегеран прорабатывает ответную реакцию, состоящую из 16 статей.

Напомним, соглашение по мирному ядерному развитию Ирана было достигнуто с помощью группы международных посредников в январе 2016 года.