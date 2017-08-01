Неизвестные забросали камнями помещение регионального отделения Либерально-демократической партии России (ЛДПР), которое располагается в Нижнем Новгороде.

Как сообщает «НьюсНН», в здании отделения партии выбиты стекла. По данным агентства, на место происшествия были вызваны правоохранительные органы, представители партии написали заявление в полицию.

Отмечается, что в этом же здании располагается приемная депутата Госдумы РФ от ЛДПР Александра Курдюмова.