По информации местных жителей, почти весь Дальневосточный регион остался без света. Электроэнергию отключили 1 августа около 20:00 по местному времени.

По некоторым данным, причиной крупного сбоя является авария на Бурейской ГЭС, в результате которой «погасли» Амурская область и половина Хабаровского края. Без света остались такие крупные города, как Благовещенск и Владивосток. Приостановлены поставки электроэнергии в Китай.

Без света Благовещенск, Константиновский, Михайловский, Бурейский, Архаринский районы, ЕАО, Хабаровск, Владивосток. Замкнуло линию 500кВ — Olga Komissarova (@OlaPK) 1 августа 2017 г.

Сейчас проводятся работы по восстановлению подачи электроэнергии.