Дальний Восток остался без света из-за крупной аварии
По информации местных жителей, почти весь Дальневосточный регион остался без света. Электроэнергию отключили 1 августа около 20:00 по местному времени.
По некоторым данным, причиной крупного сбоя является авария на Бурейской ГЭС, в результате которой «погасли» Амурская область и половина Хабаровского края. Без света остались такие крупные города, как Благовещенск и Владивосток. Приостановлены поставки электроэнергии в Китай.
Без света Благовещенск, Константиновский, Михайловский, Бурейский, Архаринский районы, ЕАО, Хабаровск, Владивосток. Замкнуло линию 500кВ— Olga Komissarova (@OlaPK) 1 августа 2017 г.
Сейчас проводятся работы по восстановлению подачи электроэнергии.