СМИ: при стрельбе в Мособлсуде убиты трое членов банды ГТА
Трое участников банды ГТА, устроивших стрельбу в здании Мособлсуда, ликвидированы. Еще двоих преступников удалось обезоружить и задержать.
«Из пяти стрелявших ликвидированы трое, двое были обезоружены и задержаны», — рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.
По предварительным данным, в здании суда прозвучало не менее 20 выстрелов — пострадали женщина-пристав и сотрудник конвоя.
Представители Минздрава Подмосковья отмечают, что жизням пострадавших ничего не угрожает. Они получили ушибы, а не огнестрельные ранения.