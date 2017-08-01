Трое участников банды ГТА, устроивших стрельбу в здании Мособлсуда, ликвидированы. Еще двоих преступников удалось обезоружить и задержать.

«Из пяти стрелявших ликвидированы трое, двое были обезоружены и задержаны», — рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, в здании суда прозвучало не менее 20 выстрелов — пострадали женщина-пристав и сотрудник конвоя.

Представители Минздрава Подмосковья отмечают, что жизням пострадавших ничего не угрожает. Они получили ушибы, а не огнестрельные ранения.