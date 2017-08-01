Руководство «Первого канала» ищет двух мужчин-телеведущих на место Андрея Малахова. Об этом во вторник сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на свой осведомленный источник.

«Имена пока не разглашаются, однако есть сведения, что они не принадлежат к кругу известных медийных персон», — сообщает СМИ.

По словам источника, кандидаты не относятся к кругу популярных медийных персон, передает Утро.ru.

Напомним, накануне появилась информация о том, что телеведущий программы «Пусть говорят» Андрей Малахов якобы собирается переходить на ВГТРК.

Однако эту информацию не подтвердили в самом ВГТРК, сославшись на то, что руководство канала находится в отпуске.

Официальный представитель Андрея Малахова Алексей Миндель отказался комментировать слухи о переходе телеведущего.

Напомним, журналист Егор Максимов первым сообщил о переходе Малахова с «Первого канала» на ВГТРК. Главный редактор сайта «Р-Спорт» Василий Конов подтвердил эту информацию.

Позже источники РБК сообщили, что уход телеведущего спровоцировала конфликтная ситуация, сложившаяся внутри команды ток-шоу «Пусть говорят» из-за возвращения в программу продюсера, с которой Малахов не сработался.

Отметим, в настоящее время в студии, которую ранее занимал проект «Пусть говорят», проходят съемки программы «На самом деле» с телеведущим Дмитрием Шепелевым.