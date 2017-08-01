В рамках Международных армейских игр «АрМИ-2017» 2 августа пройдет первый этап конкурса «Морской десант-2017». Сейчас участники из Венесуэлы, Китая и Ирана изучают трассу на полигоне «Клерк».

Экипажи боевых машин БТР-80 в начале водных испытаний проверили технику на герметичность и плавучесть. В составе отделений с российскими инструкторами команды упражнялись на тренажере по имитации схода боевой машины с аппарели десантного корабля, сообщает ИА PrimaMedia.

Более 200 военнослужащих и 20 единиц боевой техники задействовано в конкурсе. Участникам необходимо также ознакомиться с мишенями и принять технику для выполнения заданий на состязаниях. Торжественное открытие «Кубка моря-2017» и «Морского десанта-2017» состоялось во Владивостоке 1 августа.