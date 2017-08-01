В Москве в ближайшие три часа ожидаются грозовой дождь, град и усиление ветра до 17 м/c. Экстренное предупреждение распространило главное управление МЧС по российской столице.

Синоптики отмечают, что неблагоприятная погода сохранится до вечера 1 августа.

Из-за сильного ветра может произойти повреждение линий электропередач, кровель домов, рекламных конструкций и повал деревьев.

Кроме того, не исключено повреждение молниями объектов, не оборудованных громоотводом.