В Кремле считают, что поставки на Украину американских противотанковых ракет могут спровоцировать рост напряженности в Донбассе. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о необходимости избегать подобных действий всеми сторонами конфликта, передает ТАСС.

«Мы считаем, что все стороны, особенно те страны, которые претендуют на роль в урегулировании, должны избегать каких-либо действий, которые могут спровоцировать рост напряженности в и так непростом регионе», — сказал представитель Кремля.

О том, что Госдепартамент и Пентагон рассматривают возможность поставки на восток Украины вооружений, вероятно, комплексов Javelin, сообщила накануне газета The Wall Street Journal. Ракетные комплексы предлагается разместить на передовых участках конфликта. Это, по мнению американских военных, поможет избежать очередной эскалации.

План уже поддержал министр обороны США Джеймс Мэттис, при этом президент Дональд Трамп не был оповещен о намерениях Госдепа и Пентагона. Ожидается, что решение будет принято через несколько месяцев.

На минувшей неделе спецпредставитель США по Украине Курт Волкер после посещения Донбасса заявил, что в самопровозглашенных ДНР и ЛНР находится большее количество российских танков. «Там сейчас больше российских танков, чем есть у всех стран Западной Европы вместе взятых», — отметил он. При этом американский спецпредставитель не привел каких-либо доказательств.