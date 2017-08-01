Адвокат Софья Рубасская, находившаяся в здании Мособлсуда, рассказала, что слышала более 20 выстрелов и видела раненую женщину.

«Было более 20–26 где-то выстрелов, я подсчитала. Выходя из судебного зала, я, спускаясь, увидела на третьем этаже раненого сотрудника службы судебных приставов, женщину. У нее лицо было всё в крови, она была вся в крови, в сознании. Всех вывели из судебных процессов. Здание суда освободили, приехала «скорая». Говорят, что кто-то из осужденных то ли забаррикадировался, то ли как-то разоружил [охрану] в лифте», — рассказала Рубасская.