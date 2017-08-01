Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что до подписания президентом США Дональдом Трампом законопроекта о введении новых санкций в отношении России «время еще есть» и что США успеет обсудить его с Евросоюзом и ФРГ.

«Трамп еще не решил, будет ли и как именно он будет ужесточать режим санкций в отношении России. Закон предусматривает, во всяком случае, предварительные консультации с нами», — подчеркнул Габриэль, его слова приводит «Газета.ру».

По словам главы немецкого внешнеполитического ведомства, Германия планирует наладить тесный контакт с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

Габриэль также отдельно подчеркнул, что антироссийские санкции направлены на «преодоление украинского кризиса и политическое давление», однако, чтобы это воплотилось в жизнь, ЕС и США необходимо «действовать сообща и сплоченно». Кроме того, дипломат пообещал дать отпор американской промышленной политике, которую США лишь прикрывают санкциями.