В качестве высшей меры наказания за коррупцию следует ввести смертную казнь. Такое заявление сделал глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Захарченко на своем официальном сайте.

Он подчеркнул, что в ближайшее время собирается ужесточить законы, касающиеся коррупции. Он отметил, что существует приказ о введении смертной казни в виде высшей меры социальной справедливости, и добавил, что «коррупция теперь будет попадать и под это», сообщает «РИА Новости».

Захарченко также заявил, что уже провел необходимые консультации по данному вопросу с Народным советом ДНР.

«В зависимости от вреда, который человек нанес государству, оно (преступление. — ред.) будет наказываться по законам военного времени — лишением жизни, то есть смертной казнью», — приводит слова Захарченко сайт НТВ.Ru.