Информация о заложенной бомбе в здании железнодорожного вокзала в Уфе оказалась ложной. Предполагаемое взрывное устройство не было обнаружено, сообщила руководитель пресс-службы Управления Росгвардии по Республике Башкортостан Наталья Трутнева.

«Поступило сообщение о заложенной бомбе на железнодорожном вокзале, поэтому мероприятия проводились на всех вокзалах республики. Были задействованы экипажи групп задержания в городах Уфе и Стерлитамаке. По результатам проверки информация не подтвердилась», — приводит слова Трутневой ИА «Башинформ».

По ее словам, саперная группа ОМОНа прибыла в полной готовности, однако ее помощь не потребовалась. В настоящее время вокзал функционирует в штатном режиме, режим отправления поездов из-за происшествия не сорвался.

Ранее ряд СМИ сообщили об эвакуации из здания железнодорожного вокзала в Уфе порядка 300 человек из-за сообщения о заложенном взрывном устройстве.