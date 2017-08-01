Индонезийские власти приняли решение не блокировать доступ к мессенджеру Telegram в стране.

По данным СМИ, министр коммуникаций и информации Индонезии Рудиантара встретился с создателем мессенджера Павлом Дуровым. После диалога политик сообщил о договоренности «сохранить доступ к Telegram».

Напомним, в прошлом месяце министерство связи и информации Индонезии предписало интернет-провайдерам страны заблокировать доступ к браузерной версии Telegram. Это произошло из-за каналов, распространяющих радикальную пропаганду, призывы к террору и другую запрещенную индонезийским законодательством информацию.

Через некоторое время Дуров сообщил, что такой нежелательный контент удален, ведется работа по созданию команды, которая будет модерировать публичные каналы в Telegram в Индонезии.