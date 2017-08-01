В здании Московского областного суда проводится эвакуация в связи с перестрелкой. По предварительным данным, нейтрализованы пять бандитов, открывших огонь по конвоирам, передает агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Ранее сообщалось о нескольких раненых, в числе которых женщина-пристав. Как сообщила «Известиям» очевидец событий адвокат Софья Рубасская, выстрелов было более 20.

Cейчас в Мособлсуде проходит рассмотрение дела в отношении предполагаемых участников банды ГТА, на счету которой, по версии следствия, 17 жертв два покушения на убийство, а также ряд других преступлений. Банда совершала свои нападения преимущественно на трассе М4 «Дон».