В Санкт-Петербурге прошел юбилейный концерт певицы Эдиты Пьехи «Помню только хорошее». На сцене БКЗ «Октябрьский» народная артистка СССР отметила 80-й день рождения и 60-летие творческой деятельности.

Перед выступлением певицу поздравил по телефону президент Владимир Путин. Об этом сообщила зрителям, выйдя на сцену, директор БКЗ Эмма Лавринович.

— Я заглянула в гримерку к Эдите Станиславовне, а она мне говорит: «Только что говорила с Путиным, знаете, он волновался...» Конечно, волновался, президент ведь тоже поклонник, — поделилась с публикой директор концертного зала.

Президент поздравил Пьеху еще и телеграммой. В ней он отметил, что безграничная преданность искусству помогла певице добиться выдающихся профессиональных успехов и стать одной из самых ярких звезд отечественной эстрады.

Также поздравительные телеграммы Эдите Станиславовне направили председатель правительства России Дмитрий Медведев, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, министр культуры Владимир Мединский, народные артисты Лев Лещенко, Иосиф Кобзон и Станислав Говорухин. А губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко лично вручил артистке цветы, орден «За заслуги перед отечеством II степени» и знак «За заслуги перед Санкт-Петербургом».

Фото: Ирина Киселева

В городе на Неве в свой день рождения 31 июля Эдита Пьеха проводит концерты уже много лет. Пропустила лишь однажды — когда сломала ногу, — рассказали «Известиям» поклонники, пришедшие поздравить артистку. И каждый раз — аншлаг. Этот вечер не стал исключением: на улице просили лишний билетик, зал был полон.

— Я придумала себе такой подарок: проводить день рождения на сцене вместе с теми, кто меня любит. Многие поклонники на концертах со мной не меньше 40 лет, — рассказала Эдита Пьеха «Известиям». — Я называю их «наполеоновская гвардия». Приходят дети, внуки постоянных слушателей — многих я помню по именам. На концерте я всегда разговариваю со зрителями, комментирую свои песни. Раньше много говорила, а потом как-то поэт Роберт Рождественский пошутил: «Что, старуха, в разговорный жанр перешла?» После этого стараюсь быть более конкретной и сдерживать свои эмоции.

В программе вечера прозвучало много старых, любимых песен. «Огромное небо», «На большой планете», «Каравелла». Эдита Станиславовна рассказала, что выступила в 30 странах мира, в ее исполнении прозвучали песни на французском, немецком, польском языках. Зрители замечали: «Сама поет, без фонограммы. Уже 80, а голос молодой».

— Возраст — это состояние души, иногда конфликтующее с телом, — заметил певец Александр Розенбаум, пожелав певице здоровья. В ответ она весело заметила, что ее бабушка 90 лет прожила, так что есть надежда, что и она дотянет. Вот уже много лет концерт Розембаума в Петербурге проходит незадолго до выступления Пьехи. Руководитель БКЗ отметила, что это стало уже доброй традицией.

Карьера Эдиты Пьехи началась с выступлений в студенческом ансамбле «Дружба». Она не раз говорила, что очень благодарна его худруку Александру Броневицкому, который увидел в ней певицу и позвал выступать солисткой в своем коллективе. Александра Броневицкого уже нет, а вот ансамбль и сегодня существует, на дне рождения певицы команда исполнила старые песни.

Фото: Ирина Киселев

В свой день Эдита Пьеха много раз вспоминала маму, пела о ней, говорила, что, провожая на вокзале из Польши в Россию, та сказала: «А ведь ты не вернешься» — чувствовала...

— В глазах детей мы видим себя, в глазах внуков — свое продолжение, а в глазах правнуков — вечность, — заметил внук певицы Стас Пьеха.

Его сын Петя и дочка его сестры Эрики — Василиса — тоже вышли на сцену, поздравили прабабушку. Оба зовут ее по имени — Дита. По мнению Пети, благодаря красивому голосу и платью из роз Дита похожа на фею.

Актриса Светлана Крючкова вручила певице цветочную композицию «Ящерица любви». Она вспомнила, что именно Пьеха стала первой исполнительницей, которая включила в репертуар песню на стихи Марины Цветаевой после снятия многолетнего запрета. Строчки поэтессы актриса прочла под гитарный аккомпанемент своего сына Саши.

Эдита Пьеха всегда ценила внимание своих зрителей, самым большим капиталом она называет цветы, которые ей дарят. И в этот раз поклонники с букетами прибыли из Германии, Израиля, Белоруссии, Польши, Украины.

Заключительную песню на концерте — «Мой сосед» — весь зал пел почти хором. Певица, сумевшая объединить поколения, страны и сердца, обещала вернуться в БКЗ на Новый год, а затем и 31 июля следующего года, чтобы по традиции отметить новый день рождения.