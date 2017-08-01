СМИ: экс-футболист «Зенита» может перейти в «Динамо»
Бывший полузащитник «Зенита» Маурисиу не смог договориться с клубами из ОАЭ. Бразильский футболист ведет переговоры с московским «Динамо».
Главный селекционер бело-голубых Геннадий Голубин отказался комментировать эту информацию, пишет газета «Спорт-Экспресс».
Ранее агент футболиста Пьер Фернандес утверждал, что московский клуб заинтересован в услугах бразильского полузащитника.
Маурисио присоединился к «Зениту» в 2016 году. В минувшем сезоне он провел 27 матчей, отметившись двумя забитыми мячами. Летом 2017 года «Зенит» расторг контракт с бразильцем.
Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram