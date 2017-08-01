Бывший полузащитник «Зенита» Маурисиу не смог договориться с клубами из ОАЭ. Бразильский футболист ведет переговоры с московским «Динамо».

Главный селекционер бело-голубых Геннадий Голубин отказался комментировать эту информацию, пишет газета «Спорт-Экспресс».

Ранее агент футболиста Пьер Фернандес утверждал, что московский клуб заинтересован в услугах бразильского полузащитника.

Маурисио присоединился к «Зениту» в 2016 году. В минувшем сезоне он провел 27 матчей, отметившись двумя забитыми мячами. Летом 2017 года «Зенит» расторг контракт с бразильцем.

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