Активисты «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) провели мониторинг исполнения в регионах поручения президента России Владимира Путина об улучшении жилищных условий многодетных семей — в частности, о выделении им земельных участков под строительство домов. Исследование показало, что только половина выделенных земельных участков хотя бы частично обеспечены необходимой инфраструктурой. Из-за отсутствия газа, воды и электричества многодетные семьи начали массово отказываются от земли. Средств на проведение инженерных коммуникаций за свой счет у них нет.

В рамках контроля за исполнением майского указа президента РФ, направленного на улучшение жилищных условий многодетных семей, эксперты ОНФ выяснили, что множество бесплатных земельных участков оказались непригодными для начала строительства. По данным ОНФ, в 2015 году субъекты и муниципальные образования предоставили многодетным семьям около 75 тыс. участков, в 2016 году — 73 тыс. Но использовать их мешает плохая инфраструктура. Эксперты ОНФ выяснили, что лишь половина земельных участков хотя бы частично обеспечены «благами цивилизации» — газом, водой, электричеством и дорогами.

Так, в 2016 году в Ивановской области из 1007 выделенных земельных участков только 194 имели проведенное электричество, 130 — газ. В Республике Саха (Якутия) из 1254 участков всего 50 были обеспечены электричеством.

К отказам от предоставленной земли привело и то, что участки выделяли на краю оврагов, берегах болот и в прочих неудобных для комфортной жизни местах. В 2015 году от предлагаемой земли отказалась каждая седьмая многодетная семья, а в 2016-м — уже каждая пятая.

— После получения земельного участка многие семьи сталкиваются с необходимостью искать деньги на строительство дома, но провести самим себе водопровод, канализацию, электричество, газ и дорогу — это им точно не по карману. В результате земля вроде есть, а жить по-прежнему негде. Да, региональные и муниципальные власти легко могут сослаться на отсутствие средств. Но тогда или давайте людям участки там, где инфраструктура уже имеется, или признайте неспособность выполнить поручение президента, — сказала «Известиям» член Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Ольга Савастьянова.

Депутат отметила, что задача чиновников — оказать помощь многодетным, а не свести исполнение поручения «к формализму и издевательству над людьми». Также Ольга Савастьянова пообещала «Известиям», что результаты мониторинга ОНФ будут направлены в правительство РФ и Минстрой России.

По мнению советника Союза архитекторов России (САР), члена RUPA (Объединение разработчиков градостроительной документации), соучредителя НП «Гильдия архитекторов и инженеров» Ирины Ирбитской, выделение земельных участков «вдали от цивилизации» изначально неправильно.

— Любая семья, если она не крестьянская, должна жить в плотной городской структуре с набором привычных удобств. Программу по выделению земли можно запускать только в городах, где есть территории частного сектора, а сегодня они существуют даже в миллионниках, — рассказала «Известиям» Ирина Ирбитская. — В таком формате программа удачно сработала, например, в Тюмени.

Если же семья все-таки ориентирована на крестьянство, инфраструктура обязательно должна предполагать дороги и общественный транспорт, прежде всего электрички. А размер участка — позволять вести на нем хозяйство, считает она.