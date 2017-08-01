Закон, уточняющий порядок оплаты общедомовых коммунальных услуг, подписал президент России Владимир Путин. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Закон вносит ряд изменений в Жилищный кодекс РФ. Они касаются порядка оплаты горячей и холодной воды и электроэнергии, которые потребляются при содержании общего имущества в многоквартирном доме.

Согласно тексту документа, размер указанных расходов будет пересчитываться согласно показаниям счетчика при наличии общедомового прибора учета. При его отсутствии размер оплаты будет высчитываться в соответствии с нормативом потребления коммунальных ресурсов, сообщает RT.