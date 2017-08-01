Пресс-служба управления МВД по Свердловской области сообщила о том, что инспекторов ГИБДД, эвакуировавших в Екатеринбурге Audi A8 боксера Егора Мехонцева, которая была подарена спортсмену за золотую медаль на Олимпийских играх 2008 года, привлекли к дисциплинарной ответственности.

«В ходе проверки установлено, что действия сотрудников ГИБДД признаны неправомерными, поэтому они были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности — им объявлено о неполном служебном соответствии», — заявили в ведомстве.

Как ранее сообщали местные СМИ, Мехонцев с матерью ехали по одной из улиц Екатеринбурга, когда их остановил сотрудник ДПС. После непродолжительной словесной перепалки инспектор решил, что боксер пьян, и эвакуировал автомобиль, хотя в салоне осталась мать спортсмена.

Проведенная процедура медицинского освидетельствования показала, что в крови Мехонцева алкоголя не было.