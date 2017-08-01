Прямые регулярные рейсы в китайский город Шэньян начал выполнять международный аэропорт Владивосток. Первый самолет авиакомпании China Southern Airlines отправился в Китай 1 августа.

Вылеты по маршруту Владивосток–Шэньян будут осуществляться по понедельникам и пятницам еженедельно. Воздушное судно А-320, рассчитанное на 150 пассажиров, имеет просторные салоны экономкласса и бизнес-класса. Как сообщает ИА Primamedia, путь занимать два часа.

Шэньян — крупнейший город в северо-восточной части Китая, административный центр провинции Ляонин, является важным транспортным и промышленным центром северо-востока страны. China Southern Airlines ежедневно отправляет свыше 2 тыс. рейсов в 208 пунктов назначения в 40 странах и регионах мира.