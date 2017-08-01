Российское внешнеполитическое ведомство поддержало украинского летчика-героя Александра Акопова, сумевшего вслепую посадить поврежденный самолет с пассажирами, после травли пилота в соцсетях за его симпатии к России.

Инцидент с экстренной посадкой самолета произошел 27 июля в международном аэропорту им. Ататюрка в Стамбуле. В результате сильного града был поврежден носовой обтекатель лайнера турецкой авиакомпании Atlas Global со всеми датчиками, а также лобовое стекло кабины пилотов. На борту самолета находились 121 пассажир и шесть членов экипажа.

На родине указом президента Петра Порошенко Акопов был награжден орденом «За мужество». Однако после того, как стало известно о симпатиях пилота к России, украинские пользователи начали травлю в интернете. Некоторых пользователей возмутила аватарка Акопова на странице в Facebook, где изображен глава МИД РФ Сергей Лавров.

Российское внешнеполитическое ведомство заступилось за героя. «Александр, то, что Вы совершили, — вне политики. Спасибо Вам за профессионализм! Если и дальше Вас будут критиковать на Родине, приезжайте — всегда Вам рады», — говорится на странице министерства в Facebook.