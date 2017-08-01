Возгорание одной локомотива грузового поезда произошло в Нижегородской области. Пожар удалось ликвидировать, пострадавших нет. По факту произошедшего организована проверка, сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

По информации надзорного ведомства, ЧП произошло минувшей ночью на железнодорожной станции Ильино. Грузовой состав следовал по маршруту Ковров — Нижний Новгород.

В ближайшее время сотрудникам надзорного ведомства предстоит оценить исполнение законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, а также определить виновных произошедшего. По результатам прокурорской проверки будет принят необходимый комплекс мер реагирования. Помимо прочего, прокуратурой взят на контроль ход проводимой по данному факту правоохранительными органами доследственной проверки, сообщает НИА «Нижний Новгород».