На следующий месяц в тюменском технопарке намечена неделя информационных технологий. Мероприятие начнется 11 сентября с финала областного чемпионата по робототехнике и программированию на кубок губернатора региона.

Школьники региона представят разработки в IT-сфере. Посетители смогут узнать, где бесплатно учат мастерству робототехники и программирования.

12 сентября впервые в Тюменской области пройдут региональные робототехнические состязания «Кубок РТК: Тюмень». Как передает megatyumen.ru, победители будут представлять регион на федеральных соревнованиях. В рамках недели информационных технологий запланированы выставки, круглые столы и дискуссионные площадки по созданию системы-112 и другим темам.