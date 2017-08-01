Две фугасные авиабомбы обнаружили в крепости «Керчь»
На территории Керченской крепости сотрудники МЧС по Республике Крым обнаружили две фугасные авиабомбы весом по 500 кг каждая времен Великой Отечественной войны.
31 июля две фугасные авиационные бомбы, каждая из которые в тротиловом эквиваленте равняется ФАБ-500, обнаружили специалисты центра «Лидер» МЧС РФ и пиротехническое отделение специального морского отряда главного управления МЧС России по Республике Крым, сообщает ИА SevastopolMedia. Снаряды доставили на полигон с помощью специального автомобиля для уничтожения.
Сотрудники центра «Лидер» проводили в крепости операцию по поиску и обезвреживанию взрывоопасных предметов. Перед началом Великой Отечественной войны в Керчи хранили запасы фугасных бомб, гранат и артиллерийских снарядов. ФАБ-500 являются довольно редкой находкой, но несут особую опасность, именно поэтому для их ликвидации привлекались сотрудники пиротехнического отделения.