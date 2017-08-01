На территории Керченской крепости сотрудники МЧС по Республике Крым обнаружили две фугасные авиабомбы весом по 500 кг каждая времен Великой Отечественной войны.

31 июля две фугасные авиационные бомбы, каждая из которые в тротиловом эквиваленте равняется ФАБ-500, обнаружили специалисты центра «Лидер» МЧС РФ и пиротехническое отделение специального морского отряда главного управления МЧС России по Республике Крым, сообщает ИА SevastopolMedia. Снаряды доставили на полигон с помощью специального автомобиля для уничтожения.

Сотрудники центра «Лидер» проводили в крепости операцию по поиску и обезвреживанию взрывоопасных предметов. Перед началом Великой Отечественной войны в Керчи хранили запасы фугасных бомб, гранат и артиллерийских снарядов. ФАБ-500 являются довольно редкой находкой, но несут особую опасность, именно поэтому для их ликвидации привлекались сотрудники пиротехнического отделения.