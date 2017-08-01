Избирательный штаб нынешнего президента США Дональда Трампа не могу вступить в сговор с Россией из-за своей неорганизованности, передает издание Foreign Policy. По словам зятя и советника Трампа Джареда Кушнера, штаб американского лидера «не мог сговориться даже с местными подразделениями».

«Они думали, что мы вступили в сговор с РФ, а мы не могли сговориться даже с нашими местными подразделениями», –– передает журнал слова Кушнера.

Сейчас США проводят независимое расследование по факту якобы вмешательства России в предвыборную кампанию американского президента. В свою очередь, Россия неоднократно опровергала эти данные. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, эти обвинения являются абсолютно голословными.