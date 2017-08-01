Один человек погиб, трое пострадали в результате отравления газом на металлургическом комбинате в Липецке. По факту нарушения правил техники безопасности, повлекших смерть человека, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

По данным ведомства, ЧП произошло накануне на территории ПАО «НЛМК». Установлено, что бригада слесарей подрядной организации производила ремонт котельного оборудования. На предприятии проводились испытания защиты газовой магистрали, в результате чего произошла утечка доменного газа. Трое человек успели вовремя покинуть помещение, еще один человек остался внутри. В результате происшествия 42-летний мужчина скончался на месте от отравления, его коллеги доставлены в медучреждение.

Следователи осмотрели место происшествия и изъяли техническую документацию. В настоящее время допрашиваются очевидцы и устанавливаются лица, ответственные за произошедшее, передает LipetskMedia.ru.