США, введя новые санкции в отношении Ирана, нарушили ядерную сделку, считает Тегеран. Власти Ирана направили жалобу на действия Вашингтона в Совет безопасности ООН.

Об этом сообщила спикер иранского парламента Али Лариджани, передает РИА «Новости» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Вашингтон наложил санкции на 18 организаций и физлиц по ракетной программе Ирана. Тегеран осудил действия США, пообещав дать ответ.

В июле 2015 года Иран, США, Франция, Великобритания, Германия, Китай и Россия достигли соглашения по иранской ядерной программе в обмен на отмену санкций. В частности, Тегеран согласился избавиться от 98% имеющегося ядерного топлива. Также Тегеран обязался не разрабатывать ядерное оружие.