Семь человек умерли на юго-востоке Москвы вследствие употребления наркотических препаратов. Возбуждены уголовные дела, правоохранительные органы объявили в розыск наркоторговца, сбывавшего запрещенные вещества в районах Выхино, Кузьминки, Люблино и Марьино.

Сообщается, что все семь человек скончались в течение двух недель после употребления товара, который привозил один и тот же курьер, сообщает телеканал «360».

Наркодилер предлагал такие препараты, как морфин и метадон.

Идет расследование уголовных дел по факту смерти семи человек.

Другие подробности пока не сообщаются.