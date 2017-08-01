Власти Калмыкии обеспечат все школы республики партами для учеников 1–5 классов. Мебель будет поставлена к 1 сентября, заявил глава региона Алексей Орлов в ходе видеоконференции с жителями.

«Республика будет обеспечена учебными пособиями на 100%, я уже не говорю о партах. Ростовые парты для учеников 1–5 классов будут установлены к 1 сентября во всех 160 с лишним школах республики», — сказал глава Калмыкии.

Орлов добавил, что закупкой школьных парт, досок и компьютеров должно заниматься государство, тогда как родители учеников, по его словам, «могут помочь украсить класс, повесить картину, разбить цветник, но не более».

В минувший понедельник состоялась встреча президента России Владимира Путина с Алексеем Орловым. Глава государства рассказал о жалобе от жительницы Калмыкии Ларисы Якуповой на требование школьной администрации купить парты для учеников. Жалоба поступила в ходе подготовки к «прямой линии» с президентом, которая состоялась 15 июня.

Владимир Путин заявил, что преступлением является уже требование школы покупать детям учебники, а закупка родителями парт, отметил он, — «это вообще что-то новенькое».

В связи с ситуацией в калмыцких школах СКР начал проверку.