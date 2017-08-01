Руководитель представительства Минобороны РФ по организации и ведению военно-мемориальной работы в Польше Алексей Фомичев сообщил о том, что посольство России в Польше приступило к ремонту двух крупных кладбищ советских солдат в республике.

Фомичев назвал два объекта: военно-мемориальное кладбище на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве и кладбище в городе Остроленка.

«Эти кладбища советских солдат относятся к наиболее посещаемым в республике. Они находятся в плохом состоянии, поэтому сейчас выполняются работы по их восстановлению», — заявил Фомичев.

Представитель Минобороны также отметил, что ремонт будет проводиться в несколько этапов ввиду большого объема работы и денежных затрат.