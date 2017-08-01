В Совет Евросоюза поступили предложения от 23 городов стран — членов ЕС, которые готовы принять находящиеся сейчас в Великобритании Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) и Европейское банковское управление (EBA) после осуществления Brexit. Об этом во вторник заявила представитель Еврокомиссии (ЕК) Мина Андреева в ходе брифинга в Брюсселе.

«Теперь мы будем оценивать все эти предложения и опубликуем нашу оценку в сентябре», — сказала Андреева. Согласно пресс-релизу ЕК, оценка будет обнародована 30 сентября текущего года.

Агентство EMA занимается научной оценкой, контролем и мониторингом безопасности медицинских препаратов в Евросоюзе. Работа Европейского банковского управления (EBA) направлена на обеспечение эффективного регулирования и надзора в европейском банковском секторе.